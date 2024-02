L'arrière des Los Angeles Lakers Austin Reaves avait à cœur de briller contre les Celtics face aux absences de LeBron James et Anthony Davis.

Pourquoi les Los Angeles Lakers ne jouent pas toujours avec la même agressivité ? Car si l'adresse et l'efficacité varient d'un soir à l'autre en NBA, l'investissement peut être constant. Pourtant, ce n'est clairement pas le cas pour Austin Reaves et ses partenaires.

Branchés sur un courant alternatif depuis le début de la saison, les Angelenos enchaînent les séries, positives et négatives. En l'absence de LeBron James et d'Anthony Davis la nuit dernière, les Lakers ont décidé de tout donner sur le parquet des Boston Celtics.

Le résultat ? Une superbe victoire (114-105) ! De son côté, Reaves voulait faire ses preuves sans les deux stars. Et surtout montrer l'exemple à ses coéquipiers au niveau de l'intensité.

"Nous sommes tous des joueurs talentueux. C'était l'occasion de montrer au monde ce dont nous sommes capables. Avant le match, nous nous sommes réunis et nous nous sommes dit : 'Ecoutez, le moins que nous puissions faire, c'est d'aller sur le terrain, de jouer aussi dur que possible et de vivre avec les résultats'.

Si vous vous souvenez des propos de Bron l'autre soir : 'Allez sur le terrain et faites votre travail'. Et j'ai l'impression que c'est ce que nous avons fait ce soir. Il n'y avait rien de spécial. Ce n'est pas comme si nous avions mis en place un million de systèmes.

Nous sommes allés sur le terrain et nous nous sommes ensuite battus comme des fous. Nous nous sommes ainsi donnés à 110% sur le plan défensif. Et nous avons rivalisé. Nous n'avons pas commis beaucoup de fautes. Avec les retours de LBJ et AD, nous devons continuer à faire la même chose", a réclamé Austin Reaves face à la presse.

Les Lakers ont besoin de conserver cette mentalité à tous les matches. Est-ce possible ? En tout cas, cette équipe a encore prouvé qu'elle était capable de tout. Du meilleur comme du pire.

