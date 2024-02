Les résultats de la nuit en NBA

Lakers @ Celtics : 114-105

Pacers @ Knicks : 105-109

Cavs @ Grizzlies : 108-101

Sixers @ Jazz : 127-124

Joel Embiid blessé au ménisque, alerte rouge chez les Sixers

- En apprenant les forfaits de LeBron James et Anthony Davis pour le déplacement à Boston, on ne donnait pas cher de la peau des Lakers au TD Garden. Sans leurs leaders, les Californiens ont pourtant trouvé des ressources inattendues et créé l'exploit. Emmenés par Austin Reaves, énorme à 3 points (32 pts, 7 paniers primés), les Lakers ont surpris la meilleure équipe de la ligue, pourtant au complet. Voilà des semaines que LeBron met au défi le reste du groupe de monter au créneau et il aura forcément apprécié de voir ses camarades montrer ce visage. Même maladroit (5/20), D'Angelo Russell a compilé 16 points, 14 passes et 8 rebonds, Jaxson Hayes finissant lui en double-double (16 pts, 10 rbds).

En tête de 14 points à la pause, les Lakers n'ont pas craqué par la suite. Malgré les 23 points de Jayson Tatum, les Celtics ont semblé hésitants et sans ressources, ce qui les a conduits à une deuxième défaite consécutive.

- Jalen Brunson a fêté sa première sélection au All-Star Game avec un carton et une nouvelle victoire. Le meneur des Knicks a porté son équipe lors de la réception des Pacers, en inscrivant 40 points et en contribuant à renverser la situation. Menés en début de match (-15), les New Yorkais n'ont pris le dessus qu'en fin de partie, justement grâce à un panier de Brunson à 1:45 de la fin. Très ému après un bel hommage du Madison Square Garden, Brunson a guidé les Knicks vers leur 9e victoire de suite, alors que Julius Randle et OG Anunoby étaient encore absents. CIsaiah Hartenstein (12 pts, 19 rbds) et Precious Achiuwa (12 pts, 16 rbds) ont fini en double-double, Donte DiVincenzo apportant 20 points malgré un arrosage en règle (8/26).

Fresh off his first NBA All-Star selection, Jalen Brunson scores 40 points to lead the Knicks back from 15 down in the home win!

New York has won 9 in a row and 15 of their last 17 🔥📈 pic.twitter.com/jPgs875t62

— NBA (@NBA) February 2, 2024