Steven Adams tradé à Houston !

Absent depuis le début de la saison et jusqu'à la fin de celle-ci, Steven Adams fait ses valises et quitte Memphis. Le pivot néo-zélandais a été envoyé à Houston, contre Victor Oladipo et trois 2e tours de Draft, annonce Adrian Wojnarowski d'ESPN. Les Rockets, qui ont clairement l'intention de poursuivre leur montée en gamme en 2024-2025, misent sur le fait de récupérer un Adams en bonne santé et prêt à jouer les mentors et à épauler Alperen Sengun, le grand espoir de la franchise.

Memphis, pour sa part, laisse filer l'un de ses leaders de vestiaire, mais s'offre de la flexibilité sur le plan salarial et des picks intéressants pour faire bouger leur effectif au cours de l'intersaison. L'idée reste toujours de reconstruire autour des trois hommes forts de la franchise : Ja Morant, Jaren Jackson Jr et Desmond Bane.

Oladipo ne fera peut-être pas long feu à Memphis, lui qui avait déjà été utilisé comme monnaie d'échange dans le deal qui avait permis à Houston de se délester de Kevin Porter J. L'ancien All-Star n'a plus joué depuis son passage à Miami en 2023.

Victor Wembanyama enfin sacré Rookie du mois