Austin Rivers sur Kevin Porter Jr : “Il faut lui fermer la porte”

Depuis que l'affaire Kevin Porter Jr a éclaté, les joueurs NBA ne sont guère exprimés sur le sujet, que ce soit pour accabler le meneur des Houston Rockets ou pour le défendre. L'un des premiers à parler ouvertement du sujet, à savoir les accusations de violences conjugales contre "KPJ" n'est autre qu'Austin Rivers. Pour l'arrière de 31 ans, sans contrat depuis son passage chez les Wolves la saison dernière, tout le monde savait que Porter Jr était problématique, puisqu'il n'en est pas à sa première incartade. Pour lui, l'ex-joueur des Cavs ne devrait pas pouvoir revenir dans la ligue.

"Il faut lui fermer la porte. Ca ne me plait pas d'être le gars qui dit ça mais... Tu nous la mets à l'envers une fois, OK. Mais deux fois, trois fois, quatre, cinq, six fois... C'est au moins la septième chance qui lui a été donnée là. Je me souviens d'avoir parlé avec des gens de la franchise, à Houston, des gens bien placés. Ils me disaient qu'ils avaient des problèmes à lui et ne savaient pas quoi faire de lui. Il venait d'arriver de Cleveland...", a expliqué Austin Rivers dans le Ringer NBA Show.

Les Rockets ont en tout cas entamé des démarches pour trader Kevin Porter Jr, quelle que soit l'issue de l'affaire. Pour rappel, l'intéressé est accusé d'avoir frappé à coups de poing et étranglé sa compagne, l'ancienne joueuse WNBA Kysre Gondrezick, dans une chambre d'hôtel de New York City.

