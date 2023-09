Quelques heures à peine après la mise sur le trading block de Kevin Porter Jr, les choses bougent déjà. D'après Shams Charania de The Athletic, "plusieurs équipes" sont en discussion avec les Houston Rockets pour récupérer le meneur récemment accusé d'agression aggravée sur sa compagne. Il ne s'agit pas d'un intérêt sportif, a priori, mais à visée plus stratégique.

Aucune équipe, à l'heure actuelle, n'a dans l'idée de faire jouer Porter Jr à court ou moyen terme. Simplement, le fait que son contrat ne soit garanti qu'une saison supplémentaire et que les Rockets proposent plusieurs 2e tours de Draft semble extrêmement alléchant pour des franchises en quête d'allègement de leur masse salariale dans les mois et années qui viennent. En se débarrassant rapidement de Kevin Porter Jr, même si c'est en fin de saison, l'équipe qui fera ce move gagnera en flexibilité financière et récupérera des assets intéressants. Houston aussi tente de faire coup double en n'étant plus associé à "KPJ", mais aussi en récupérant un joueur capable de contribuer immédiatement dans la transaction.

On ne serait finalement pas étonné de voir un deal se matérialiser avant le début de la saison ou même avant qu'un jugement ne soit prononcé dans l'affaire en cours.

