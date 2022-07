Austin Rivers vient renforcer la rotation des Wolves

Les Minnesota Timberwolves se veulent ambitieux pour la saison à venir. Après le trade pour récupérer Rudy Gobert, le nouveau patron de la franchise, Tim Connelly, a amélioré le banc des Wolves avec le recrutement d'Austin Rivers.

D'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, le meneur a signé un contrat d'un an avec la franchise basée à Minneapolis. Un deal très probablement pour le minimum qui représente une bonne affaire pour Minnesota.

Free agent guard Austin Rivers has agreed on a one-year deal with the Minnesota Timberwolves. His agents Dave Spahn and Aaron Mintz of CAA Sports tell ESPN. Rivers played 67 games for Denver a year ago, where new president Tim Connelly signed him in consecutive seasons.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 15, 2022