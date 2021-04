Quand Stephen Curry pète un plomb à cause de son « beau-frère »… Austin Rivers

Les Curry et les Rivers sont associés par alliance. Seth Curry est marié à Callie Rivers, la fille de Doc Rivers. De ce fait, de manière éloignée, Stephen Curry et Austin Rivers font plus ou moins partie de la même famille élargie. Mais avant-hier soir, les deux hommes s'affrontaient et le second a bien failli blesser le premier lors d'une action dangereuse.

Steph was heated after no foul was called when Austin Rivers contested his three. pic.twitter.com/NYMQKSoOy1 — ESPN (@espn) April 24, 2021

On voit qu'Austin Rivers se rapproche du cylindre de Stephen Curry au moment où ce dernier prend son tir. Il suffit qu'il retombe mal sur le pied de son adversaire pour se blesser. Potentiellement sérieusement vu son historique avec ses chevilles. On a déjà vu de nombreux joueurs se faire mal comme ça, comme Kawhi Leonard par exemple. En tout cas, le fait que les arbitres n'aient rien sifflé a mis le meneur des Golden State Warriors dans un état de rage que l'on ne lui connaissait pas.

On imagine que les deux hommes règleront ça en en reparlant lors du prochain repas de famille.