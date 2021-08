L’Australie écrase l’Argentine, le choc face à Team USA aura bien lieu

L'Australie a frappé fort dans le dernier quart de finale des Jeux Olympiques. Les Boomers ont écrasé l'Argentine, championne du monde en titre, pour décrocher leur billet pour le dernier carré de la compétition. L'affiche attendue entre l'Australie et Team USA aura bien lieu. Patty Mills et ses camarades ont montré en préparation qu'ils étaient capables de faire tomber les Etats-Unis et il y aura de quoi se méfier pour la bande à Popovich.

Il est un peu triste de voir ces Argentins si enthousiasmants pendant le Mondial 2019 en Chine et particulièrement la légende Luis Scola quitter la compétition de cette manière. L'ancien intérieur de Houston, 41 ans, a été chaleureusement applaudi par ses adversaires et ses coéquipiers lorsque son sélectionneur l'a fait sortir du parquet dans les dernières secondes du match.

Les Bleus effacent l'Italie avec un grand Batum

L'Australie a parfaitement réparti les tâches et n'a pas eu besoin d'exploits individuels au scoring pour venir à bout des Sud-Américains. Patty Mills a quand même trouvé le moyen de finir meilleur marqueur de la partie avec 18 points. Joe Ingles a lui régalé à la passe (7 assists), peu après les 22 points de son ami Rudy Gobert face à l'Italie.

Team USA se débarrasse de l'Espagne malgré un Rubio en feu