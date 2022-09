Rudy Gobert a passé 6 ans dans une NBA avec Dirk Nowitzki. Ce soir, pour le premier match de l'équipe de France à l'Eurobasket 2022 contre l'Allemagne (20h30), il retrouvera le mythique joueur allemand, auquel un hommage sera rendu à la mi-temps avec le retrait de son maillot #14. Le Wunderkind a au moins autant été une source d'inspiration pour lui que quelqu'un comme Tony Parker, pourtant son compatriote, a révélé le nouvel intérieur des Minnesota Timberwolves pour BasketNews.com.

"La première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à Dirk Nowitzki, c'est la source d'inspiration qu'il a été pour nous tous qui avons grandi en Europe et rêvions d'aller en NBA. Sa dévotion pour le jeu, sa compétitivité, son grand coeur et la personne qu'il est sont des choses incroyables pour le basket.

Quand je prendrai ma retraite, j'espère que je pourrai inspirer autant de personnes que lui durant sa vie et sa carrière.

J'ai travaillé avec son coach Holger Geschwindner et nos interactions ont toujours été positives. Je me souviens qu'il m'a écrit plusieurs fois pour me féliciter, notamment pour le titre de meilleur défenseur NBA. Il n'avait pas à le faire, mais il l'a fait quand même et je lui en suis reconnaissant.

Nos jeux sont très différents, mais j'adorais son style authentique. Il est resté fidèle à lui-même tout au long de sa carrière. C'est quelque chose que je respecterai toujours chez lui. Il a aussi montré que l'on pouvait être un big man et savoir shooter. Il a changé le basket. Tous les jeunes intérieurs travaillent le dribble, le shoot et le stretching grâce à lui.

Quand je le verrai, je le féliciterai simplement et j'essaierai de lui donner un bon match à regarder", a expliqué Rudy Gobert.