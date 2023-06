On se demandait comment les Memphis Grizzlies allaient compenser l'apport offensif de Ja Morant sur les 25 premiers matches de la saison, mais aussi celui de Dillon Brooks (14 points par match), qui ne sera pas conservé. Réponse pour le moment : avec encore plus de défense ! Marcus Smart a été tradé à Memphis en pleine nuit après 9 ans de bons et loyaux services à Boston. Sauf surprise, Smart n'est pas en transit et les Grizzlies comptent sur lui pour la saison prochaine. Traduction : la franchise du Tennessee est sacrément flippante sur le plan défensif.

Avec Marcus Smart et Jaren Jackson Jr, Taylor Jenkins aura à sa disposition les deux derniers Defensive Player of the Year. De quoi rendre encore plus solide une équipe qui s'était bâtie sur la dureté et la dissuasion défensive avant que tout ou presque ne vole en éclats avec l'affaire Ja Morant et au 1er tour des playoffs NBA contre les Los Angeles Lakers.

On se dit aussi que lorsque Ja Morant reviendra, s'il est dans les bonnes dispositions, il n'est pas interdit d'imaginer un backcourt complémentaire entre Smart et lui, ce dernier compensant les limites défensives du All-Star.

Kristaps Porzingis à Boston, Marcus Smart à Memphis !