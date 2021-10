Axel Toupane fait son retour aux Golden State Warriors

Les Golden State Warriors ont coupé plusieurs joueurs à l'issue de la pré-saison. Exit Jordan Bell, Gary Payton II et même Avery Bradley, pourtant un temps pressenti pour être titulaire en l'absence de Klay Thompson. Après ce flow de départs, les dirigeants californiens ont tout de même fait venir un joueur : Axel Toupane. Le Français revient à San Francisco après avoir déjà été invité lors du camp d'entraînement la saison dernière.

The Warriors have signed free agent forward Axel Toupane.

Axel, who was a Golden State 2020 Training Camp invitee, appeared in nine games (nine starts) with the Santa Cruz Warriors last season. pic.twitter.com/roafb168IZ

