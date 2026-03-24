Azzi Fudd adoubée par Taurasi : « la meilleure shooteuse que j’ai vue de ma vie »

Diana Taurasi n’a pas tari d’éloges sur Azzi Fudd dans un entretien avec USA Today. La légende de UConn voit en elle la meilleure shooteuse pure de sa vie et une future n°1 de draft.

Il y a des éloges qui ont plus de poids que d'autres. Diana Taurasi, l'une des plus grandes joueuses de l'histoire, a dit tout le bien qu'elle pensait d'Azzi Fudd dans un entretien avec USA Today Sports. Taurasi, légende de UConn, de la WNBA et de Team USA, voit Fudd, qui vit son dernier Tournoi avec les Huskies en ce moment, devenir une joueuse incontournable, pour ne pas dire plus.

"Je pense qu'Azzi Fudd est la meilleure shooteuse pure que j'ai vu de ma vie. C'est l'une des rares filles qui, quand elle réceptionne la balle, me laisse penser qu'elle ne peut pas rater derrière. Elle a progressé dans tellement d'aspects : le playmaking, la prise de décision... C'est une excellente joueuse défensive aussi. Elle se retrouve toujours sur la meilleure arrière adverse. Il y a des petites choses que je remarque aussi quand je regarde les matches cette saison. Elle est toujours la première à parler lorsque les joueuses sont regroupées. Son leadership a passé un cap et elle s'assure que tout le monde est au bon endroit. Chez une senior, c'est tout ce que l'on attend."

A tel point que le petit suspense qui existe encore sur l'identité de la 1st pick 2026 (d'aucuns imaginent Awa Fam ou Lauren Betts être choisies avant) ne fait pas du tout partie de la réflexion de Diana Taurasi.

"Elle sera le 1st pick. Il n'y a pas eu tant de filles comme elle qui ont porté le maillot de UConn. Azzi sera très bien à Dallas".

Si ce scénario se confirme, elle pourrait rejoindre à Dallas son amie et ancienne coéquipière à UConn, Paige Bueckers, sélectionnée par les Wings avec le premier choix en 2025.

Ce qui rend cette déclaration intéressante, c’est que Taurasi ne s’arrête pas au tir. Elle parle aussi de création, de lecture du jeu, de défense, de leadership. En gros, elle ne décrit pas seulement une joueuse capable de prendre feu. Elle décrit une joueuse complète, devenue une référence dans le fonctionnement de UConn.

Le moment ajoute encore un peu plus de relief. Fudd reste sur 34 points et 8 paniers à 3 points contre Syracuse, dans la victoire 98-45 qui a envoyé les Huskies au Sweet Sixteen. UConn y affrontera North Carolina, vendredi à Fort Worth.