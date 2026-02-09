Sur la scène du Super Bowl, Bad Bunny a glissé une référence à LeBron James et aux Finales NBA 2011, provoquant de nombreuses réactions.

Le show de la mi-temps du Super Bowl a réservé un clin d’œil inattendu au monde de la NBA. Sur scène, la superstar du moment Bad Bunny a glissé une référence qui a fait réagir les fans de basket, visant LeBron James de manière aussi subtile que taquine.

Au cours de sa performance, Bad Bunny a rendu hommage à l’un de ses compatriotes portoricains, l’ancien meneur des Dallas Mavericks J.J. Barea, en lâchant la phrase suivante :

« Barea, celui qui est devenu champion avant LeBron. »

Une ligne qui renvoie directement aux Finales NBA 2011, remportées par Dallas face au Miami Heat en six matches, alors que LeBron disputait sa première saison en Floride.

Cette pique, perçue comme humoristique par de nombreux observateurs, a été prononcée devant des millions de téléspectateurs réunis pour la finale NFL, remportée cette année par les Seattle Seahawks. La mention n’a pas semblé malveillante, mais plutôt comme un clin d’œil assumé à l’un des épisodes marquants de l’histoire récente de la NBA.

D’autant plus que les relations entre Bad Bunny et LeBron James sont réputées cordiales. La star des Los Angeles Lakers avait assisté à un concert de l’artiste à Porto Rico l’an dernier. Les deux hommes ont également déjà été aperçus en train de se faire un hug au bord du terrain lors d’un match des Lakers. LeBron James lui avait dit qu’il l’aimait, Bad Bunny le qualifiant de « La Cabra » (la chèvre, donc The Goat).

Une séquence légère et décalée, qui a ajouté une touche NBA au spectacle du Super Bowl, sans remettre en cause le respect mutuel entre la légende du basket et l’icône musicale.