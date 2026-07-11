Bam Adebayo a frappé Tyler Herro à Vegas !

Incroyable mais vrai. Une altercation a eu lieu à Las Vegas entre Bam Adebayo e Tyler Herro. Le premier aurait frappé le second au visage.

Énorme surprise en marge de la Summer League de Las Vegas. Selon The Athletic, Bam Adebayo et Tyler Herro, anciens coéquipiers au Miami Heat, ont été impliqués dans une altercation physique vendredi matin à l'intérieur du Resorts World Casino.

D'après plusieurs témoins cités par le média américain, l'incident s'est produit dans une salle de sport où se trouvait une équipe AAU dirigée par Tyler Herro. Bam Adebayo serait arrivé sur les terrains, avant que son ancien coéquipier ne lui adresse quelques mots. Le pivot se serait alors avancé vers Herro et lui aurait immédiatement asséné un coup de poing.

Le Heat au courant, mais aucun commentaire

Toujours selon The Athletic, l'entraîneur de l'équipe AAU de Tyler Herro est intervenu pour s'interposer, tandis que le shooteur des Milwaukee Bucks criait en direction d'Adebayo avant d'être escorté hors des lieux par le service de sécurité. Les deux joueurs ont ensuite quitté les lieux séparément.

La police de Las Vegas n'est pas intervenue et aucun appel n'a été passé aux autorités. Le Miami Heat a confirmé être au courant de l'incident, mais a refusé de faire le moindre commentaire. Du côté des Bucks, un porte-parole a également indiqué que la franchise avait été informée des faits, sans souhaiter s'exprimer davantage.

Une relation qui semblait pourtant solide

Cette altercation est d'autant plus surprenante que Bam Adebayo et Tyler Herro ont longtemps été considérés comme deux des visages de la reconstruction du Heat après l'ère Dwyane Wade. Les deux joueurs ont notamment atteint ensemble les Finales NBA en 2020, avant que Herro ne quitte Miami cet été pour rejoindre Milwaukee.

À ce stade, les raisons de cette violente altercation restent inconnues et aucun des deux joueurs ne s'est exprimé publiquement sur les faits. Il semblerait toutefois qu’une série de de posts Instagram likés par Herro dans laquelle la légitimité du contrat d’Adebayo était remise en cause, soit à l’origine du probleme.