Becky Hammon rembarre la NBA : “Je ne vais plus mendier, il va falloir venir me chercher”

Becky Hammon a longtemps rêvé d'être la première femme head coach à plein temps en NBA. Après plusieurs entretiens auprès de franchises et avec un futur bouché pour quelques années chez les Spurs, l'ancienne meneuse All-Star avait décidé de s'occuper des Las Vegas Aces en WNBA l'année dernière. A la clé : un titre de Coach of the Year et le premier titre de champion de l'histoire de la franchise.

Alors que Toronto a manifesté un vif intérêt pour l'inclure dans la shortlist des successeurs de Nick Nurse, Hammon ne veut plus être demandeuse, comme elle l'a expliqué dans un entretien avec TIME.

"Je ne vais plus mendier pour un poste. J'adore être à Las Vegas et du côté des femmes. Je n'ai pas besoin que la NBA me valide. Il va falloir venir me chercher. Si j'avais joué 16 ans en NBA et que mon prénom était Brian, j'aurais déjà été engagée et virée quelques fois à l'heure qu'il est. Il est difficile pour tout le monde de décrocher un job en NBA d'aujourd'hui. J'en suis arrivée à un point où il faut se dire : Je n'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Je sais ce que je sais et qui je suis."

Les Raptors ont obtenu l'accord des Aces pour s'entretenir avec Becky Hammon, mais celle-ci semble partie pour disputer sa deuxième saison à la tête de Las Vegas. La saison 2023 débute vendredi et on imagine mal l'ex-assistante de Gregg Popovich tout plaquer après cette déclaration.

