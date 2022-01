Ben Simmons se fait allumer par Shaquille O’Neal !

Dans une forme éblouissante depuis plusieurs semaines, Joel Embiid a bien évidemment été choisi comme un titulaire pour le All-Star Game. Consultant pour TNT, Shaquille O’Neal a approuvé cette sélection. Et au moment d'encenser l'intérieur des Philadelphia Sixers, l'ex-pivot a détruit Ben Simmons !

Sans surprise, l'homme de 49 ans n'apprécie pas l'attitude de l'Australien. Vexé après les critiques répétées contre lui et une tentative de le trader, le talent de 25 ans a réalisé une gréve pour réclamer son départ avant de revenir, mais sans jouer en évoquant des problèmes liés à la santé mentale.

Un comportement inacceptable pour O'Neal.

"La différence entre Embiid et son 'soft' partenaire est qu'il peut accepter les critiques sans être un pleurnichard et qu'il veut toujours jouer. C'est pourquoi je l'aime et le respecte. L'autre gars, je ne le respecte pas.

J'ai réfléchi à tout ça. Tu manques une saison entière parce qu'on a posé une question à ton entraîneur : 'Peut-on gagner sans toi ?'. Et ton coach a donné une drôle de réponse. Cela devrait vous inciter à travailler votre jeu pendant l'été.

Les grands joueurs reçoivent des critiques, mais les grands joueurs font face aux critiques et sont performants. Donc cet autre gars, je ne le respecte pas. Je me débarrasserais donc de lui", a lancé Shaquille O’Neal.