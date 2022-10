Ben Simmons balance un vilain airball en plein air, c’est grave docteur ? 😅

Que les fans des Brooklyn Nets ne paniquent pas. Ou pas trop. Certes, un extrait du petit showcase des Brooklyn Nets au Brooklyn Bridge Park montre Ben Simmons en train de balancer un airball nonchalant... Mais il a plein d'autres qualités, hein ? Les Nets n'ont pas besoin qu'il shoote, pas vrai ? Et puis, il y a du vent à New York à cette période-ci de l'année au bord de l'East River. Right ?

Ben Simmons 💀 pic.twitter.com/tpt07yqAFA — points LeBron needs for #1 (@LeBronPoints) October 11, 2022

Kevin Durant, Kyrie Irving ou encore Royce O'Neale étaient dos au panier et n'ont rien vu. Tout va bien.

Podcast #58 : Wembanyama enflamme la planète basket (feat. Pascal Giberné)