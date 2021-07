Ben Simmons critiqué, Seth Curry vole à son secours

Ben Simmons vit probablement la période la plus compliquée de sa jeune carrière. Après plusieurs mois avec des rumeurs au sujet d'un éventuel trade, l'Australien a été pointé du doigt pour l'échec des Philadelphia Sixers en Playoffs.

Particulièrement critiqué, le jeune talent de 24 ans n'a pas eu de nombreux soutiens chez les 76ers. Après l'élimination de l'équipe, son entraîneur Doc Rivers et son partenaire Joel Embiid l'ont même enfoncé.

Et forcément, son possible départ fait beaucoup parler depuis. Mais de son côté, Seth Curry a tenu à prendre sa défense.

"Si Ben Simmons va être échangé ? Je ne sais pas, on parle toujours beaucoup des possibilités pour une équipe. Personnellement, j'aime jouer avec Ben, il me permet d'être un meilleur joueur et a rendu notre équipe meilleure tout au long de la saison.

Il reste un super joueur, même s'il a eu bien évidemment des Playoffs difficiles. On le sait. Les dirigeants vont faire ce qu'il faut pour l'équipe, et j'espère que Ben sera de retour. J'ai hâte de rejouer avec lui, il m'a permis de passer un cap.

Si on peut gagner un titre avec lui ? Absolument ! Absolument ! Nous étions à la première place. Nous devons donc simplement mieux jouer. Tous les joueurs, Ben, moi, tout le monde", a ainsi insisté Seth Curry pour WPVI Philadelphia