Ben Simmons attise les convoitises, même chez les cancres NBA

La période est plutôt délicate pour Ben Simmons. Éliminé avec les Sixers par Atlanta au second tour des playoffs, l'Australien se retrouve dans l'oeil du cyclone par rapport à ses performances. Ou plutôt ses non-performances. Bien trop timide dans le money-time, Ben Simmons touche de plein fouet ses limites, à savoir un manque criant sur le tir extérieur. Ses adversaires en jouent, jusqu'à faire du Hack-A-Ben.

La tactique a bien fonctionné puisque l'ancien #1 de la Draft 2016 a tourné à un très vilain 34% en playoffs. À Philly, difficile de faire un véritable diagnostic. Doc Rivers a soutenu son joueur juste après... avoir confié qu'il ne savait pas de quoi l'avenir de son meneur serait fait. La cote de Simmons reste tout de même assez élevé de part son âge. Et quelques candidats commencent à appeler les dirigeants de Pennsylvanie.

C'est le cas par exemple des Minnesota Timberwolves. Toujours aussi décevants malgré un effectif de qualité, les Wolves n'ont pas beaucoup de marge de manoeuvre pour recruter. Sans choix de Draft, la franchise n'a pas 50 options pour améliorer son effectif. Des trades et pourquoi pas un coup lors de la Free Agency.

Selon The Athletic, les relations entre Daryl Morey et Gerson Rossas, qui ont bossé ensemble à Houston, seraient un point positif dans ce dossier. Les deux hommes auraient même déjà, en compagnie d'Elton Brand, abordé le sujet. Reste maintenant le plus compliqué, trouver la contrepartie.

Ben Simmons doit toucher 33M la saison. Puis 35, 37 et 40M les trois années suivantes. Forcément, Minny devra faire des choix s'il veut vraiment faire venir le All-Star. Une cible semble tout trouvée, D'Angelo Russell. Mais l'ancien Laker est très proche de KAT dont on dit qu'il commence à être sérieusement lassé de perdre. L'échanger pourrait donc fortement contrarié la star actuelle de l'équipe.

Malik Beasley a quelques arguments, mais il faudra forcément se séparer de quelqu'un d'autre. En bref, la problématique parait complexe mais pas insoluble si les deux parties veulent avancer dans le même sens.

Pourquoi Ben Simmons ne sait plus shooter