Ben Simmons savait shooter au lycée, voilà pourquoi ça s’est gâté ensuite

Ben Simmons a su un jour shooter un ballon de basket de manière totalement décente. Aussi surprenant que cela puisse paraître au regard de ses difficultés en la matière depuis qu'il est en NBA, l'Australien n'a pas toujours été en panique au moment de pratiquer l'art du tir.

Sports Illustrated a retrouvé le coach de lycée de Ben Simmons à la Montverde Academy, Kevin Boyle, qui a confirmé l'information.

Je pense que le fait qu'il trop musclé son bras a fini par l'obliger à l'ouvrir et ce n'était plus bon. Je crois aussi qu'il a perdu confiance".

Ben Simmons, une franchise le veut absolument depuis plusieurs mois

Boyle a son idée sur la manière dont Ben Simmons devrait axer son travail dans les mois qui viennent pour gommer ne serait-ce qu'un peu cette lacune que l'on a vue être rédhibitoire dans des matches à fort enjeu. Son idée : développer son tir... pendant les matches en NBA.

"Je pense qu'il faut lui imposer un quota de tirs et faire en sorte qu'il ait un total à atteindre, sans quoi il est remplacé, ou queqlue chose de ce genre. Ce serait un peu de la psychologie inversée.

En fait, le résulte importe peu. Ce qui importe, c'est qu'il shoote et aille sur la ligne des lancers. Il faut lui imposer de réussir à aller 10 fois sur la line et de shooter un certain nombre de fois. Avec cette approche et du travail à côté pour corriger un peu, cela peut fonctionner".