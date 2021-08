Ben Simmons, un échange inéluctable avant le début de la saison ?

Le feuilleton Ben Simmons se poursuit aux Philadelphia Sixers. Il ne s'agit pas d'un secret, les 76ers veulent échanger l'Australien. Et de son côté, le jeune talent, pointé du doigt après le récent échec en Playoffs, souhaite désormais partir.

Vexé et agacé par sa situation, il a même coupé toutes les communications avec les Sixers cet été. Mais pour le moment, sa situation n'évolue pas. Autour de la Draft NBA, un éventuel trade a pourtant beaucoup fait parler. Mais le prix (démesuré) fixé par Philadelphie a refroidi ses prétendants.

Pour autant, le journaliste de The Inquirer Keith Pompey assure qu'un départ de Simmons reste d'actualité avant le début de la saison. Avec les relations de plus en plus compliquées entre les deux parties, une séparation semble inéluctable.

Mais encore faut-il parvenir à trouver un deal intéressant... Jusqu'à maintenant, plusieurs équipes se sont renseignées pour le récupérer. L'insider d'ESPN Zach Lowe avance les noms des Golden State Warriors, des San Antonio Spurs et des Minnesota Timberwolves. On peut probablement ajouter les Sacramento Kings et les Toronto Raptors à cette liste.

Cependant, les discussions n'ont jamais vraiment décollé. La faute aux demandes des Sixers... Ben Simmons plaît, mais pas pour un pont d'or. Et si Philadelphie conserve des attentes très élevées, la situation paraît tout de même bien partie pour durer.

