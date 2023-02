Georges Niang : “Ben Simmons nous a handicapés”

Vous souvenez-vous ? Avant d’être le problème des Nets, Ben Simmons était celui des Sixers. Invité dans le John Kincade Show, Georges Niang est revenu sur la dernière saison du meneur à Philadelphie.

Au terme d’une campagne de playoffs difficile, ponctuée par une élimination face aux Hawks, la situation entre le joueur et la franchise s’était fortement tendue. Simmons avait d’abord refusé de réintégrer le groupe, avant de prendre un retrait plus légitime lié à des crises de santé mentale. C’est dans ce contexte que l’ancien premier choix de la draft 2016 a été envoyé à Brooklyn, en échange de James Harden.

Avec ce dossier sur les bras, les Sixers ne pouvaient pas espérer se lancer dans la saison 2021-2022 à pleine vitesse. Le casse-tête Ben Simmons a été la priorité du front office jusqu’à la trade deadline. L’absence de ce genre de difficultés est, aux yeux de Niang, la principale différence entre l’équipe de l’année précédente et celle de cette année.

"Ben Simmons nous a handicapés au début de l’année dernière", commence son ancien coéquipier, histoire de mettre directement les pieds dans le plat. "Je ne sais pas combien il gagne, mais c’est un contrat max. Donc vous devez retirer cela du budget, parce qu’il ne joue pas, et les role players doivent monter en puissance pour remplacer [son apport]."

Avec Joel Embiid et James Harden, tout roule aux Sixers

La demande de transfert de Simmons a jeté l’équipe dans l’incertitude. L’incertitude concernant l’avenir du joueur dans la franchise, dans un premier temps. L’incertitude concernant l’ensemble du roster, ensuite. Un contexte instable dans lequel la victoire devient difficile à trouver.

"Les gens ne comprennent pas, l’aspect collectif est très important. […] L’année dernière a été éprouvante parce que vous ne saviez pas qui vous aviez (dans l’équipe). La trade deadline est arrivée et tout le monde se demandait qui partirait avec lui [dans un transfert]. Vous aviez cette sensation inconfortable", raconte Georges Niang.

Cette saison, les Sixers ont certes enregistré le départ de Matisse Thybulle et l’arrivée de Jalen McDaniels. Ces opérations n’ont cependant pas radicalement le visage de l’équipe comme le trade de Simmons et Harden l’année dernière.

Maintenant, Philadelphie est plus table. Cela se ressent au bilan, avec quatre victoires de plus et donc quatre défaites de moins qu’en 2021-2022 au même stade. Portés par le duo Joel Embiid — James Harden, les 76ers ont tout d’un contender.

"Vous savez avec qui vous allez en guerre chaque nuit. Je me sens à l’aise avec les pièces que nous avons parce que nous avons de très bons joueurs dans ce vestiaire", conclut Niang.

Aux Nets, le rôle de Ben Simmons reste une énigme