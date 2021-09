Ben Simmons ne veut plus jouer avec Joel Embiid, le divorce se gâte

Ben Simmons ne veut plus jouer pour les Philadelphie Sixers, on l'a bien compris. Malgré les déclarations de Daryl Morey lors du media day - il dit vouloir convaincre l'Australien de rester comme Aaron Rodgers à Green Bay - l'issue semble inévitable et le meneur All-Star ne se présentera pas au training camp de son employeur.

Jusqu'ici, son camp avait exclusivement ciblé le front office et le coaching staff parmi les responsables du désir de Ben Simmons d'aller voir ailleurs. On peut d'ailleurs le comprendre, vu comment l'intéressé a été jeté au feu après l'élimination de Philly en playoffs. La nouveauté, comme le révèle The Athletic ce mardi, c'est que Ben Simmons invoque désormais son incompatibilité avec Joel Embiid comme motif pour demander son trade.

Ben Simmons aux Nuggets, une rumeur déjà démontée

Selon le média US :

"Les gens proches du dossier savent qu'il ne veut plus jouer avec Embiid. Il n'y a rien de personnel là-dedans, mais Simmons a décidé que sa carrière serait sur de meilleurs rails sans Embiid pour bloquer l'accès au cercle dont il a tant besoin. Le choix de la franchise d'organiser l'écosystème autour du style de jeu d'Embiid va à l'encontre de sa propre manière de jouer. Embiid a beau insister auprès des journalistes qu'il veut jouer avec Ben Simmons, c'est désormais clair : ce sentiment n'est pas réciproque".

The Athletic précise aussi que Ben Simmons s'attendait à avoir déjà été tradé à ce stade de l'intersaison. Tout ça ne va pas rendre l'Australien plus populaire auprès de la fanbase des Sixers...