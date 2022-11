Ben Simmons de mieux en mieux, pourquoi ça peut tout changer pour lui et pour les Nets

Il y avait un seul point encourageant lors de la défaite grotesque des Brooklyn Nets contre les Sacramento Kings plus tôt dans la semaine : la performance de Ben Simmons. Rien d’extraordinaire, non, juste 11 points en 20 minutes. Mais il s’agissait déjà là de sa meilleure sortie au scoring depuis juin 2021. Un regain d’agressivité qui aurait pu passer inaperçue tant les New-yorkais ont été catastrophiques en encaissant notamment 153 points ce soir-là.

CQFR : Les Nets sauvés par O’Neale

Pour l’Australien, repasser au-dessus de la barre des 10 unités n’était finalement pas anodin. Parce qu’il a confirmé juste derrière, lors de la belle victoire décrochée par son équipe sur le parquet des Portland Trail Blazers jeudi soir (109-107). Simmons a été l’un des artisans majeurs de ce succès intéressant à l’extérieur en compilant 15 points à 6 sur 6 aux tirs, 12 rebonds, 7 passe avec un différentiel de +13 en 32 minutes.

« Il a été incroyable ce soir », remarque Kevin Durant. « Je l’ai trouvé bon dans sa manière de diriger l’attaque et la défense. Il a contrôlé le match et il nous a remis dedans. »

Ben Simmons a joué quasiment la totalité du troisième quart-temps, moment où les Nets ont étouffé les Blazers pour prendre les commandes de la partie. Il a aussi été précieux sur la ligne des lancers-francs en toute fin de rencontre. Envoyé pour deux passages, il a converti 3 des 4 précieuses tentatives alors qu’il tournait à moins de 50% aux lancers depuis le début de la saison.

« Nous n’avons absolument pas douté quand il s’est rendu sur la line », poursuit KD. « J’adore ces moments-là », confie pour sa part son coéquipier, encore une preuve d’une confiance accrue. « Leur plan n’a pas marché. Je vais construire à partir de ça. J’adore ces moments. »

Une monté en puissance qui se dessine pour Ben Simmons

Ça ne fait que deux matches et c’est un échantillon encore faible, bien sûr, mais la montée en puissance du bonhomme est assez claire. Surtout que cette performance peut lui servir de déclic. Ça donne l’impression que c’est le type de prestation qu’il attendait et dont il avait besoin pour se relancer. Après tout, il revient tout de même d’une saison blanche.

« Les gens font comme si je m’étais juste tordu la cheville. J’ai eu une opération au dos. Ça va prendre du temps mais je vais retrouver mon niveau », assure l’intéressé.

Le problème est physique, c’est vrai, avec des problèmes de dos qui ne sont jamais simples à gérer. Mais il est aussi mental et ça, Ben Simmons ne peut pas l’écarter. Les Nets ont d’ailleurs questionné ses motivations. Les joueurs auraient tenu un meeting entre eux pour évoquer essentiellement sa situation et son attitude. La franchise essaye aussi de garder constamment une ligne de communication ouverte avec son All-Star pour l’aider à retrouver des sensations et se débloquer.

Les Nets toujours frustrés par Ben Simmons ?

Corps, esprit, au final, ça va ensemble. Si Ben Simmons se sent mieux physiquement, il sera plus à même de se libérer. Et inversement. C’est la spirale positive dont il a besoin. Et dont les Nets ont cruellement besoin, eux aussi. Parce que si le niveau du joueur est autant discuté, ce n’est pas parce que ça fait vendre. C’est aussi parce que c’est important. Il est l’homme clé pour Brooklyn. Celui qui peut faire basculer l’équipe dans une autre dimension en apportant du liant en attaque et en défense. Et pour la première fois depuis son retour, ça semble en bonne voie.