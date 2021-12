Ben Simmons, les Sixers accélèrent pour l’échanger !

Cette fois-ci, les Philadelphia Sixers passent à la vitesse supérieure ! On le sait, le GM des 76ers Daryl Morey a envisagé d'échanger Ben Simmons l'été dernier. Mais le dirigeant, trop gourmand, n'a pas réussi à trouver une offre à la hauteur de ses attentes.

Vexé, l'Australien a débuté un bras de fer avec son équipe pour forcer son trade. Et au terme d'un long feuilleton, le jeune talent n'a pas bougé. Indisponible depuis le début de la saison en raison de problèmes liés à la santé mentale, le #1 pick de la Draft NBA 2016 reste sur le départ.

Et justement, d'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les Sixers accélèrent pour tenter de l'échanger ! Ainsi, Morey multiplie les discussions, avec plusieurs équipes, pour trouver un deal intéressant.

Il se dit que Philadelphie étudie la possibilité d'un mouvement à 2 ou 3 formations afin de pouvoir récupérer l'un des 25 meilleurs joueurs de la NBA. Il s'agirait d'un moindre mal pour les 76ers puisque la valeur de Simmons a sérieusement chuté avec cette situation.

En tout cas, un mouvement semble de plus en plus probable. Et les choses pourraient sérieusement bouger à partir du 15 décembre. Pourquoi cette date ? Car de nombreux joueurs signés cet été deviendront "transférables". Suffisant pour débloquer le dossier Ben Simmons ?

Ben Simmons séduit à l’idée de jouer aux Spurs ?