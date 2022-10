Pour son premier match officiel depuis un an et demi, Ben Simmons a eu du mal. Lors de la défaite des Brooklyn Nets contre les New Orleans Pelicans (108-130), le jeune talent n'a pas brillé : 4 points, 5 rebonds, 5 passes décisives, 3 pertes de balles, 6 fautes, 0/2 sur la ligne et -26 de différentiel.

Une rencontre sans pour l'Australien, qui a pu compter sur le soutien de son entraîneur Steve Nash. Face aux premières critiques reçues par l'ex-joueur des Philadelphia Sixers, le technicien canadien a réalisé un rappel.

"Je pense simplement qu'il est rouillé. Le gars n'a pas joué depuis plus d'un an... Il a bien évidemment montré quelques signes du joueur que nous savons qu'il est et peut être. Nous sommes présents pour le soutenir. Nous sommes présents pour le pousser à se dépasser. Pour le coacher et essayer de lui permettre de retrouver le niveau qu'il a déjà affiché par le passé", a répondu Steve Nash face à la presse.

Malgré la grosse pression autour de lui, il faut effectivement de la patience avec Ben Simmons. Au fil des semaines, le natif de Melbourne devrait parvenir à gagner en rythme. Et les Nets vont devoir l'accompagner dans ce processus.

Ben Simmons livre ses vérités sur la relation avec Joel Embiid