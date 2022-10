Ben Simmons, un premier match officiel à oublier…

Il n'y a rien d'anormal à mettre un peu de temps à retrouver son meilleur niveau lorsque l'on n'a pas joué depuis un an et demi. Mais lorsque l'on s'appelle Ben Simmons et que l'on a cristallisé l'attention des médias et des fans durant ce laps de temps, la tolérance générale est sans doute moins élevée. L'Australien était titulaire cette nuit avec Brooklyn, pour la réception des New Orleans Pelicans. Tout ne s'est pas passé comme l'ancien joueur de Philadelphie et ses coéquipiers l'auraient espéré.

Non seulement les Nets ont été balayés par des Pelicans séduisants, emmenés par un autre revenant, Zion Williamson, mais Simmons a vécu une soirée compliquée. Il faut dire que devoir principalement défendre sur Zion est un fardeau que l'on ne souhaite déjà pas à un joueur en pleine forme. Tout défenseur d'élite qu'il est, Ben Simmons n'a strictement rien pu faire d'autre que des fautes pour éviter la noyade. Et au final, il ne l'a pas vraiment évitée... Zion a pris le dessus - pas uniquement sur lui, mais sur tous ses gardes du corps - avec avec 25 points, 9 rebonds, 4 interceptions et 3 passes. Avoir Simmons sur le dos lui en a, pour faire dans la poésie de bon matin, touché une sans faire bouger l'autre.

God, I missed watching Zion play basketball. All-Defense guy gapping him and he chews up the space with one dribble and finishes through him. Special, special talent. pic.twitter.com/uqnrKLVM5b — Nekias (Nuh-KY-us) Duncan (@NekiasNBA) October 20, 2022

Souffrir face à un tel adversaire n'a rien de honteux. Le problème, c'est qu'il faut au moins pouvoir compenser un peu dans les autres secteurs de jeu pour justifier sa présence. Que ce soit à la création ou à la finition, et même en prenant en compte les fautes qui l'ont handicapé (comme pendant toute la pré-saison) jusqu'à son expulsion en début de 4e quart-temps, le meneur des Nets n'a pas pesé.

Son bilan : 4 points, 5 rebonds, 5 passes, 3 pertes de balles, 6 fautes, 0/2 sur la ligne et -26 de différentiel.

"Cela prend du temps. Quand tu t'es fait opéré du dos et a été loin du terrain pendant un an, il y a des petites choses que ton cerveau demande à ton corps de faire, mais il ne le fait pas", a-t-il expliqué après la rencontre.

Ben Simmons sait parfaitement que les fans, les médias et probablement même les plus exigeants de ses coéquipiers comme Kevin Durant, ne sont pas franchement disposés à attendre sagement qu'il retrouve sa meilleure forme. Le retour au premier plan doit s'opérer rapidement et de concert avec de gros progrès collectifs. Car s'il est passé à côté de son premier match officiel avec les Nets, Simmons n'est pas le seul responsable de la déroute 130-108 à domicile...

