Ben Simmons livre ses vérités sur la relation avec Joel Embiid

Il ne s'agit pas d'un secret, Ben Simmons et Joel Embiid n'ont pas réussi à créer un lien fort aux Philadelphia Sixers. Entre les deux hommes, il y a surtout eu une grande incompréhension. Et finalement, le départ de l'Australien pour les Brooklyn Nets a même représenté un soulagement pour le Camerounais.

Alors que l'intérieur a balancé quelques piques à son ex-partenaire, le natif de Melbourne a livré ses vérités sur cette relation. Et sans surprise, elle est tout simplement inexistante entre deux anciens coéquipiers qui n'ont jamais réussi à se comprendre.

"Je ne parle pas avec Jo, nous n'avons jamais vraiment parlé. Je ne pense pas qu'il y avait vraiment une relation. Comme une amitié ? Vous pouvez essayer autant que vous voulez d'être proche de quelqu'un, d'être son ami, peu importe, mais tout le monde est différent. Donc pour moi, ce n'est jamais personnel.

Je n'ai aucune colère ou haine envers lui. Il est qui il est et je suis qui je suis. Et nous avons nos vies personnelles. Et le travail c'est le basket, donc à ce moment-là, mon objectif était de gagner et je devais gagner avec Jo. C'est un grand joueur, nous n'avons juste pas réussi à le faire", a relativisé Ben Simmons pour ESPN.