Le training camp des Philadelphie Sixers débute cette semaine et Ben Simmons brillera par son absence. A chaque jour qui passe, on en apprend un peu plus sur les motivations de l'Australien et de ses représentants, mais aussi la situation sportive qu'il espère retrouver.

Selon Kevin O'Connor de The Ringer, une chose semble claire pour Simmons : il veut être le point central de l'attaque de l'équipe qu'il rejoindra. Traduction : pas de Joel Embiid ou autre joueur dominant dans les pattes. Mais plutôt un contexte comme celui de Milwaukee, où Giannis Antetokounmpo, un joueur qui marque l'essentiel de ses paniers dans la raquette, a prospéré au point de devenir double MVP et champion NBA.

Bon courage, car ce ne sera pas simple à trouver. O'Connor résume bien la problématique.

"Est-ce qu'une équipe construite autour de Ben Simmons fonctionnera ? Simmons est grand, rapide et puissant comme Giannis Antetokounmpo, mais il ne score pas comme Giannis, qui est l'un des scoreurs intérieurs les plus dominants de l'histoire. La saison dernière, il tournait à 63.5% d'adresse sur ses drives vers le cercle, contre 53.4% pour Simmons. Dans les line up sans pivot de métier, Simmons était même à 46.4%".

O'Connor indique que la plupart des équipes intéressées le voient davantage comme un joueur avec le profil de Draymond Green, en plus athlétique. Aucune ne semble prête à lui confier pleinement les clés du jeu ou à inclure des joueurs vraiment importants de leur effectif pour le faire venir.

Ben Simmons veut partir, mais on est encore loin du compte pour que toutes les parties soient satisfaites...

