Improbable mais vrai. Dire qu'on n'est pas intéressé par un joueur, c'est aussi du tampering et des sous dans la poche de la NBA.

UPDATE : C'est quasiment une première dans l'histoire du tampering. Les Golden State Warriors, via leur propriétaire Joe Lacob, viennent d'être mis à l'amende à hauteur de 50 000 dollars pour avoir sous-entendu qu'ils n'étaient PAS intéressés par un joueur. Plus tôt dans la semaine, Lacob avait répondu à une question sur la possible venue de Ben Simmons, sans le nommer.

"Quelque part, ça ne colle pas vraiment avec ce que l'on fait ici. Il gagne beaucoup d'argent. Est-ce qu'il est capable de finir les matches ? Je ne sais pas. Il est très talentueux, mais nous avons Draymond Green. Draymond et lui sont très similaire dans le sens où aucun des deux ne shoote vraiment, mais ils font une grande partie du jeu de l'équipe. C'est le premier souci. La structure salariale en est une autre".

Autant on trouve parfois que des dirigeants parlent trop librement de leur intérêt pour des joueurs, autant le désintérêt ne devrait pas être sanctionné de cette manière...

---

22/09 : On avait compris ces dernières semaines que le choix de destinations était assez limité pour Ben Simmons. Un temps parmi les favoris, les Golden State Warriors se sont petit à petit détachés du dossier. Désormais, il est quasiment sûr et certain que l'Australien, qui va zapper le training camp des Sixers pour forcer son trade, n'ira pas dans la Bay Area.

Joe Lacob, le boss de la franchise, a offert ce qui ressemble quand même fort à une déclaration catégorique dans le San Francisco Chronicle, tout en évitant de nommer Ben Simmons pour éviter toute accusation de tampering.

A moins de se séparer de Draymond Green, ce qui n'arrivera pas dans l'immédiat sauf cataclysme, il n'y a aucune chance que les Warriors montent un trade pour Ben Simmons. Avoir un client de Klutch Sports en la personne de Green semble être déjà bien suffisant. Les méthodes employées par Rich Paul pour arriver à ses fins, particulièrement dans ce dossier Simmons, ne peuvent pas plaire à toutes les franchises.

