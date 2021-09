Ben Simmons prêt à aller au clash : il ne viendra plus à Philly !

Les amendes et autres sanctions ne font pas peur à Ben Simmons. Selon Adrian Wojnarowski, le joueur n’est vraiment pas déterminé à revenir aux Philadelphia Sixers. Quitte à ce que son salaire soit suspendu. En effet, c’est ce qui l’attend s’il refuse de se pointer au camp d’entraînement. Malgré ça, l’Australien compterait aller au bout de ses menaces pour obtenir gain de cause, à savoir son transfert vers une autre franchise.

Simmons is clearly aware of sanctions available to organization to fine and suspend him, including withholding of salary. But so far, Simmons appears willing to carry out a plan of forcing his way to a new team. Sixers have yet to find a a trade they’re willing to make for him. https://t.co/vxSrBUWjXw

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 21, 2021