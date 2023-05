Benché et frustré, Deandre Ayton a esquivé les médias

On l'a vu avec Dillon Brooks et d'autres ces derniers temps, il n'est pas rare qu'un joueur s'éclipse rapidement après un match pour ne pas avoir à répondre aux sollicitations des médias. Deandre Ayton est le dernier en date. D'après Tim MacMahon d'ESPN, le Bahaméen a quitté la salle avant que le vestiaire de Phoenix ne soit ouvert aux médias, quelques minutes après la rencontre.

Le pivot des Suns, qui ont pourtant gagné le game 3 face à Denver la nuit dernière, a assez mal vécu cette partie et le faible impact qu'il y a eu. Après quelques séquences dans le 4e quart-temps où Ayton a manqué d'intensité au rebond et de concentration, Monty Williams l'a sorti pour donner une opportunité à Jock Landale. L'Australien a saisi sa chance en apportant une vraie énergie et en contribuant à la victoire des siens en apportant 6 points (à 3/3), 9 rebonds et 1 interception en 22 minutes. Ayton n'a plus quitté le banc par la suite.

On a pu voir Devin Booker échanger quelques mots avec lui, conscient que son camarade était frustré, ce qui n'est pas la première fois depuis le début de sa collaboration avec Monty Williams.

"Le niveau d'énergie et d'efforts doit toujours être très élevé, particulièrement quand on est en playoffs. Tu ne peux pas t'agacer et ruminer dans tes pensées. J'ai un peu vu ça chez lui ce soir et c'est mon boulot de lui redonner le moral".

Monty Williams n'a pas esquivé le sujet.

"Jock Landale nous a apporté une super énergie. Il arrive que des gars aient un match compliqué et Deandre n'était pas sous son meilleur jour ce soir. Ce qui est bien dans ces cas-là, c'est d'avoir un frère à ses côtés pour relever la tête".

Deandre Ayton a inscrit 4 points à 2/6 en commettant des fautes évitables et en manquant parfois d'agressivité au rebond, comme on avait déjà pu le voir sur quelques séquences lors des deux premiers matches face à Denver. Rien ne peut être laissé au hasard dans des matches de ce niveau et face à un tel adversaire. Pour empêcher les Nuggets de venir prendre le game 4 au Footprint Center, les Suns auront besoin qu'Ayton redevienne lui-même, ou au moins une version moins pénalisante. Monty Williams ne tergiversera pas et ne lui accordera pas d'immunité. On l'a bien compris dans ce game 3.

Devin Booker est terrifiant : ses playoffs sont jordanesques et son entente avec KD idyllique