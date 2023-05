Devin Booker réalise des playoffs incroyables. Son volume de points et son adresse sont indécents et c'est lui qui a guidé les Suns vers la victoire dans le game 3 face à Denver, après avoir déjà été incroyable dans la série contre les Clippers. Grâce à ses 47 points à 20/25 et en ne tirant que deux lancers, Booker a poursuivi sa campagne phénoménale. A quel point est-ce qu'elle est phénoménale ? Quand seul Michael Jordan a mis plus de points que vous sur les 8 premiers matches d'une post-saison, c'est que vous êtes plutôt sur quelque chose d'exceptionnel.

Avec 293 points inscrits (36.6 points de moyenne), Devin Booker est en effet deuxième de ce classement sur 8 matches, derrière l'intouchable "MJ" et ses 320 points en 1990 (40 pts de moyenne). Le plus incroyable dans cette comparaison, c'est sans doute que contrairement à Jordan, Booker joue avec l'un des meilleurs scoreurs de tous les temps à ses côtés : Kevin Durant.

"KD" y est allé de ses 39 points et n'est pas non plus en reste au scoring, mais il a clairement accepté le fait que Booker était le patron et la gâchette principale, dans une collaboration qu'il espère aussi réussie que celle avec Stephen Curry. Jamais, dans sa carrière, Durant n'a eu de coéquipier qui semblait compléter aussi bien ses propres qualités. En tout cas, dans les faits, la connexion a été immédiate et ses effets dévastateurs, avec cette impression que le fit est plus naturel qu'avec Russell Westbrook, James Harden ou Kyrie Irving.

CQFR : Booker sur une autre planète, Boston reprend le contrôle

Pour un joueur qui revendique l'ADN et la mentalité de Kobe Bryant, Devin Booker fait pour l'instant preuve d'une adresse incroyablement supérieure à celle que proposait généralement le Black Mamba, même en playoffs et même lors de ses campagnes victorieuses avec les Lakers. Après 8 matches, l'arrière All-Star shoote à 60% au global et 48.9% à 3 points, en prenant pourtant plus de 5 tirs primés par match. Sa panoplie est toujours aussi propre et variée, entre shoots à mi et longue distance savamment exécutés, drives saignants et finitions techniquement bluffantes. Booker distribue aussi plus de 6 passes par match et a nettement progressé dans l'engagement défensif.

On avait déjà assisté à l'éclosion de Devin Booker ces deux dernières saisons, mais cette campagne de playoffs est en train de le faire grimper dans une catégorie encore supérieure. Pour valider ce sentiment, l'ancien joueur de Kentucky va devoir poursuivre sur ce rythme et aider les Suns à franchir l'obstacle Denver. Son coach Monty Williams n'a aucun doute sur le fait qu'il est la personne adéquate pour renverser la situation.

"C'est le joueur qu'est Devin. Il ne recule pas devant les tâches difficiles".

Kevin Durant, lui, a simplement expliqué qu'il n'avait "pas les mots" pour décrire ce qu'il a vu de la part de son camarade cette nuit. On commence aussi à en manquer.