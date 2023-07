Bilal Coulibaly signe officiellement son contrat rookie aux Wizards

Après Victor Wembanyama la veille, c’est au tour de Bilal Coulibaly de parapher son nouveau contrat. Les Wizards ont annoncé, ce dimanche, la signature officielle du Français. Le montant de son contrat est estimé à 30 millions de dollars sur quatre ans.

