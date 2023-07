Victor Wembanyama signe officiellement son contrat aux Spurs

Le rêve américain devient officiellement réalité pour Victor Wembanyama. Les Spurs ont annoncé ce samedi la signature officielle du Français, premier choix de la draft 2023, sur un contrat rookie. À San Antonio, l’intérieur touchera 55,1 millions de dollars sur quatre ans, conformément à ce que les statuts de la NBA prévoient.

Signed. Sealed. Delivered✍️

The Spurs have officially signed 2023 #1 overall pick Victor Wembanyama!

📝: https://t.co/k2DoMYqQuz pic.twitter.com/Awofatz3YD

— San Antonio Spurs (@spurs) July 1, 2023