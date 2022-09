Blake Griffin rejoint les Celtics, a-t-il encore assez de jus ?

Blake Griffin faisait, jusqu'à vendredi, encore partie de la liste des stars (ou anciennes stars...) sans contrat à quelques semaines du début de la saison NBA. L'ancien joueur des Los Angeles Clippers, sans contrat depuis la fin de son aventure décevante avec les Brooklyn Nets, n'est plus libre. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, Griffin s'est engagé pour un an avec les Boston Celtics.

Après la blessure au genou de Danilo Gallinari, l'une des deux recrues importantes de l'été bostonien avec Malcolm Brogdon, et celle de Robert Williams pour quelques semaines, les Celtics avaient clairement besoin de renfort. On a du mal à estimer ce que Blake Griffin a encore dans le moteur, mais son vécu et ce qu'il est capable d'apporter en termes d'activité et de playmaking n'est pas anodin. Il n'a, par ailleurs, "que" 33 ans.

L'arrivée de Griffin ne comble en revanche pas le vide au shoot créé par la blessure de "Gallo". Boston, qui sera coaché par Joe Mazzulla toute la saison après "l'affaire Ime Udoka", n'est en tout cas pas loin d'être au complet.

Free agent Blake Griffin has agreed to a one-year, fully guaranteed deal with the Boston Celtics, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 30, 2022

