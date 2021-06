Blazers : Trois coaches en pole position pour reprendre le job

Coacher une superstar comme Damian Lillard au sein d'une franchise historique dans un état de basket. Le poste proposé par les Portland Trail Blazers est particulièrement attirant. D'ailleurs, les candidats pour prendre la place de Terry Stotts, renvoyé après l'élimination au premier tour, sont nombreux. Pour l'instant, le management prend son temps et continue d'étudier les profils des différents postulants. Trois d'entre eux ont déjà convaincu les dirigeants de les recevoir pour un deuxième entretien : Chauncey Billups, Becky Hammon et Mike D'Antoni.

Sources: Brooklyn Nets assistant Mike D’Antoni will get a second interview for the Portland job this week. Spurs assistant Becky Hammon met Monday for her second and Clippers assistant Chauncey Billups will also meet again with the Blazers this week. https://t.co/hvexakHlZ6

