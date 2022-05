Les Warriors espèrent retrouver leurs blessés avant les Finales

Les Golden State Warriors espèrent pouvoir compter sur Andre Iguodala, Gary Payton II et Otto Porter Jr pour les Finales NBA face aux Boston Celtics. Les trois joueurs ont participé à l’entraînement lundi.

Alors qu’ils s’apprêtent à disputer les Finales NBA, les Golden State Warriors sont encore diminués de plusieurs joueurs. L’équipe a profité de l’avance qu’elle a sur l’Est pour se reposer. Avec le retour de leurs blessés et au top de leur forme, Stephen Curry et son groupe pourraient bien avoir l’avantage de la fraîcheur physique face aux Boston Celtics.

En l’occurrence, Andre Iguodala, Gary Payton II et Otto Porter Jr se sont tous entraînés lundi d’après Steve Kerr. Toutefois, les trois joueurs n’auraient pas participé au match d’entraînement des Warriors. Leur disponibilité reste à déterminer pour le Game 1 des Finales NBA, qu’ils espèrent jouer.

La malchance des Warriors en playoffs

À chaque tour, Golden State a perdu l’un de ses joueurs. Dans la série face aux Denver Nuggets, Andre Iguodala s’est blessé au cou et n’est pas revenu depuis. MVP des Finales 2015, son expérience pourrait être précieuse dans la conquête d’un nouveau titre. Son retour pour les septièmes finales de sa carrière est annoncé depuis plus d’une semaine. Il devrait donc, sauf problème, retrouver ses coéquipiers pour ce match.

Par la suite, en demi-finales de conférence, les Warriors ont perdu Gary Payton II. Parmi les principaux défenseurs de l’équipe, l’ailier souffre d’une fracture du coude qui le tient éloigné des parquets depuis près d’un mois. Steve Kerr serait sans doute soulagé de pouvoir compter sur un tel joueur face à Jayson Tatum et Jaylen Brown.

Enfin, en finales de conférence, c’est Otto Porter Jr qui s’est blessé au pied. Si Golden State a pu se passer de son apport en sortie de banc face aux Mavericks, rien ne peut être laissé au hasard contre Boston. Heureusement, il devrait être prêt avant le début des Finales NBA.

La réussite des Warriors malgré ces absences prouve leur profondeur. Toutefois, rien n’importe plus que la victoire à ce stade. Ils peuvent donc logiquement espérer de bonnes nouvelles de l’infirmerie avant la dernière étape de leur campagne. Steve Kerr a d’ores et déjà annoncé que nous devrions y voir plus clair cette semaine, en fonction de ce qu’ils montrent à l’entraînement.

