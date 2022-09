Bojan Bogdanovic aux Pistons, pour de bon ou pour un buy-out ?

On savait que Bojan Bogdanovic était sur le départ de Utah, le Jazz voulant faire table rase après les départs de Rudy Gobert et Donovan Mitchell. Pas que les Pistons seraient l'équipe qui dégainerait en premier. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, le Croate va être envoyé à Detroit, en échange de Kelly Olynyk et Saben Lee.

Il va maintenant falloir voir si les Pistons ont envie de conserver Bogdanovic pour apporter de l'expérience à leur jeune roster et pourquoi pas jouer leur chance jusqu'au play-in tournament, ou s'il va être coupé prochainement pour rebondir dans une franchise plus ambitieuse à court terme.

La saison dernière, Bojan Bogdanovic tournait à 18.1 points de moyenne à 45.5% au tir. On imagine que des contenders vont se dire qu'il ne ferait pas tâche dans leur rotation et aimeraient apprendre qu'un buy-out est à l'étude. Quant aux fans des Pistons, ils doivent espérer que l'ancien Pacer soit d'accord avec l'idée de prendre un peu racine à Motown. Cade Cunningham, Jaden Ivey, Sadiq Bey, Isaiah Stewart et Killian Hayes tireraient eux aussi profit de ce que leur apporterait un joueur comme Bogdanovic.

Quant à Kelly Olynyk, lui aussi a priori plus utile à un contender qu'à une équipe jeune et partie pour 2 ou 3 ans de tanking comme Utah, il pourrait ne pas faire long feu à Salt Lake City.

The Detroit Pistons are finalizing a trade to acquire Utah Jazz forward Bojan Bogdanovic for Kelly Olynyk and Saben Lee, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 22, 2022

