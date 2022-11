Les Suns et les Lakers espèrent encore Bojan Bogdanovic

Les Detroit Pistons ont récupéré Bojan Bogdanovic en sacrifiant Saben Lee et Kelly Olynyk, envoyés au Utah Jazz, pendant l’intersaison. Un transfert qui laissait penser que les dirigeants de la franchise du Michigan allaient ensuite essayer de refourguer le Croate en cours de saison pour obtenir un choix de draft par exemple.

Mais le vétéran s’est affirmé comme l’un des leurs meilleurs joueurs depuis. Il tourne même à plus de 20 points par match. Les Pistons l’ont d’abord prolongé pour 39 millions pour deux ans. Ça ne signifie pas pour autant qu’ils comptent le garder. Il ne correspond pas tout à fait au projet en place. Et son nouveau contrat est peut-être aussi motivé par le fait que Detroit peut en tirer une meilleure contrepartie que si son deal arrivait à expiration dans quelques mois.

Selon Yahoo! Sports, les Phoenix Suns et les Los Angeles Lakers continuent de surveiller de près l’évolution de la situation. Les deux équipes sont particulièrement intéressées par Bojan Bogdanovic et elles aimeraient le dénicher d’ici quelques semaines ou autour de la deadline, quand les Pistons seront plus ou moins sûrs de ne plus lutter pour autre chose qu’un haut choix de draft.

Les Suns semblent favoris puisqu’ils ont des atouts à échanger (Jae Crowder, Cameron Payne, un pick). Pour les Lakers, c’est plus compliqué.

Bojan Bogdanovic déjà prolongé par les Pistons