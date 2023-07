Bol Bol est libre, Dallas et Phoenix sur le coup ?

Bol Bol va continuer son périple en NBA et ce ne sera pas à Orlando. Le Magic a décidé de couper le joueur de 23 ans, qui sortait pourtant de sa première saison accomplie en NBA avec 70 matches joués et 21 minutes de moyenne. Celui dont Jamal Murray disait récemment qu'il avait un jeu très similaire à celui de Victor Wembanyama est donc free agent et avec ce qu'il a montré d'intéressant la saison dernière, il est probable que plusieurs équipes cherchent à le récupérer.

La saison passée, Bol Bol tournait à 9.1 points, 5.8 rebonds et 1.2 contre par match, avec des séquences il est vrai étonnantes et impressionnantes de la part d'un joueur de 2,18m.

D'après Jake Fischer de Yahoo Sports, Orlando a failli trader Bol autour de la Draft et des discussions avancées ont eu lieu avec Dallas et Phoenix. Ces deux équipes-là sont susceptibles de revenir à la charge pour compléter leur effectif.

