Bonne ambiance chez les Clippers, même Kawhi a le sourire

La pré-saison se passe plutôt bien chez les Los Angeles Clippers. Pas de blessure majeure, Kawhi Leonard et Paul George qui ont participé aux deux premiers matches de préparation, des ambitions assumées et, surtout, une atmosphère qui semble positive.

La vidéo relayée par la franchise ce weekend où on voit Tyronn Lue et ses joueurs s'amuser va dans ce sens. Le coach californien les a prévenus : s'il marque deux lancers francs, ils seront obligés de courir pour finir l'entraînement. Pour éviter cette issue, tous les Clippers, y compris un Kawhi Leonard particulièrement souriant, se sont mis au diapason pour gêner l'ancien meneur... sans succès.

Ty Lue said if he missed a free throw, practice would be over...

But if he made both, the Clippers would have to run 😅

(via @LAClippers)pic.twitter.com/5iHwuWCgee

— ClutchPoints (@ClutchPoints) October 14, 2023