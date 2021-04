Si vous avez un peu de temps ce week-end, on vous conseille d'écouter le podcast de Raja Bell chez The Ringer. L'invité du jour n'est autre que notre Boris Diaw national, qui a répondu à l'appel de son ancien coéquipier pour régaler les auditeurs avec des anecdotes et des histoires dont il a le secret.

L'une d'entre elles concerne la fin de sa belle aventure chez les Phoenix Suns, avec le 7 seconds or less de Mike D'Antoni et des orgies offensives fabuleuses. Malheureusement, après le départ de D'Antoni, Boris Diaw et ses camarades ont vu Terry Porter prendre la relève et la mayonnaise n'a jamais prise. "Babac", que l'on n'identifie pas franchement comme un rebelle tant il a été apprécié par ses coaches à peu près partout où il a passé, a lui-même été particulièrement en difficulté sur le plan relationnel avec Porter, au point de jouer un peu "au con" peu avant son trade vers Charlotte.

"On est dans le 4e quart-temps d'un match, avec 6 minutes à jouer, quelque chose comme ça. Je reçois le ballon, je suis grand ouvert. Je prends le tir à 3 points et le rate.

Le coach se lâche alors sur moi en me disant de ne pas prendre ces shoots-là. Après la rencontre, on en reparle et je lui demande ce qu'il attend de moi parce que c'était un bon tir, j'étais ouvert, je devais le prendre ! Il me redit que c'était un mauvais shoot, qu'il y a des moments et des endroits pour les prendre, etc...

A partir de ce moment-là, je me dis que si pour lui je ne suis pas capable de différencier un bon tir et un mauvais tir, je ne veux plus prendre ces décisions. [...] Donc je décide de ne plus prendre un tir.

Au match suivant, je n'en ai pas pris un seul. Même grand ouvert, sur des doubles-pas et tout ça. J'ai été un peu un trou du cul à ce moment-là. J'ai fait ça une fois, juste pour marquer le coup et après ça il m'a dit : 'OK, je n'ai rien dit, fais ce que tu veux' (rires)", a raconté Diaw.