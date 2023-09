Boris Diaw sort de sa retraite avec un objectif bien précis

Cinq ans après sa retraite des parquets, Boris Diaw va reprendre du service, non loin de là où tout a commencé pour lui.

On n'aurait pas été contre un retour de Boris Diaw en équipe de France, même à 41 ans, histoire d'apporter sa science du jeu et son expérience, mais c'est un autre genre de comeback que s'apprête à faire "Babac". L'ancien capitaine des Bleus, devenu General Manager de la sélection, va retourner sur le terrain en... 3e division départementale. Comme il l'a annoncé dans Sud-Ouest, Diaw et une dizaine d'amis ont rejoint Biscarosse, afin notamment de participer à la Coupe des Landes.

Boris Diaw connaît bien le coin, puisqu'il a passé quelques années à Mont-de-Marsan et a effectué ses premiers pas sur des terrains amateurs et professionnels dans le Sud-Ouest du pays. Pour ce challenge, Biscarosse comptera donc, outre le champion NBA et d'Europe, sur d'anciens bons joueurs du coin comme Simon Darnauzan, le tout piloté par l'ancien coach de l'Elan béarnais Paco Laulhé.

Diaw n'a plus joué en compétition officielle depuis la saison 2017-2018 à Levallois, où il avait notamment côtoyé Sylvain Francisco. On lui souhaite le meilleur pour ce retour, avec des ambiances bien chaudes comme les gens du coin savent le faire.

"La « Coupe du monde des Landes » a toujours représenté quelque chose pour moi. J’ai eu l’occasion d’assister aux finales plusieurs fois dans les arènes de Pomarez. J’ai toujours convoité ce titre, même si j’ai eu la chance d’en avoir d’autres dans ma carrière. C’est le Graal pour un Landais, et à la base, je suis quand même Landais !", a expliqué Boris Diaw dans les colonnes du quotidien.

