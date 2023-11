Boston, un festival offensif plus vu depuis plus de 60 ans !

La dernière fois que les Boston Celtics ont inscrit 155 points dans un match, l'Homme n'avait pas marché sur la Lune, la télévision en couleur n'existait pas et Kennedy était toujours en vie. Bref, ça remonte. Plus d'un demi-siècle. 1959. Red Auerbach coachai encore la franchise du Massachusetts, emmenée par Bob Cousy et Bill Russell. C'est dire. Les Celtics avaient battu les Lakers... de Minneapolis 173 à 139. Autant dire que ça fait une éternité.

CQFR : Klay l’assassin, LeBron increvable et Boston terrifiant

Boston a remporté son deuxième titre la même année. Jayson Tatum et ses camarades chassent eux la dix-huitième bannière de la franchise. Pour l'instant, ça commence très fort. Les Celtics sont l'une des deux équipes encore invaincues avec les Dallas Mavericks et ils ont enchaîné quatre succès de suite. Dont une victoire 155 à 104 contre les Indiana Pacers la nuit dernière. Une démonstration de force des hommes de Joe Mazzulla. C'est le deuxième total de points le plus élevé de la riche Histoire de l'organisation.

8 joueurs de Boston ont marqué plus de 10 points : Tatum (30), Derrick White (18), Jaylen Brown (16), Jrue Holiday (15), Kristaps Porzingis (13), Sam Hauser (17), Payton Pritchard (15) et Dalano Banton (11). Impressionnant.

« Nous avons tellement d’armes différentes », souligne White. « Il y a tellement de talents dans cette équipe que tout devient plus facile. »

Offensivement, ça dépote. Les Celtics ont du tir extérieur, de l'adresse à mi-distance, de la taille, des joueurs capables de driver, etc. Ils ont converti 20 de leurs 35 tentatives à trois-points hier soir (57%). Ils ont fini à 56% de réussite aux tirs et 96% aux lancers-francs. OK, ça ne fait qu'une semaine mais cette équipe a déjà une bonne tête de champion.