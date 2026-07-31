Bradley Beal intéressent deux gros candidats au titre

Les Boston Celtics et le Miami Heat souhaiteraient recruter Bradley Beal avec un contrat au salaire minimum.

L'avenir de Bradley Beal pourrait bientôt s'éclaircir. Selon le journaliste Evan Sidery, les Boston Celtics et le Miami Heat seraient tous les deux intéressés par la signature de l'ancien All-Star, désormais libre sur le marché.

Les deux franchises espéreraient convaincre le vétéran avec un contrat au salaire minimum, un pari à faible risque pour un joueur qui cherche avant tout à rejoindre un candidat au titre.

Les Celtics entrent dans la course

Déjà évoqué du côté de Miami depuis plusieurs jours, Bradley Beal aurait donc un deuxième prétendant de poids.

Selon Evan Sidery, les Celtics se sont récemment ajoutés à la liste des équipes intéressées par l'arrière de 33 ans.

L'objectif est clair : offrir de la profondeur à moindre coût avec un joueur qui, lorsqu'il est en bonne santé, possède encore un solide bagage offensif.

Une dernière chance de viser un titre

Bradley Beal arrive à un tournant de sa carrière.

Après avoir renoncé à sa player option de 5,6 millions de dollars avec les Los Angeles Clippers, il rechercherait désormais une équipe capable de jouer le titre.

L'ancien joueur des Washington Wizards n'a jamais remporté de championnat NBA malgré quatorze saisons passées dans la ligue.

Triple All-Star et membre de la All-NBA Third Team en 2021, il affiche toujours des moyennes en carrière de 21,4 points, 4,3 passes et 4 rebonds.

Les blessures restent la grande inconnue

Si le talent de Bradley Beal ne fait pas débat, son état physique demeure une source d'interrogation.

La saison dernière, une fracture de la hanche gauche l'a limité à seulement six rencontres sous le maillot des Clippers avant une opération mettant fin à son exercice.

Cette blessure s'inscrit dans une série de pépins physiques qui l'ont empêché de retrouver son meilleur niveau ces dernières années.

Pour Boston comme pour Miami, l'opération représenterait néanmoins un risque limité compte tenu du faible coût financier d'un contrat minimum. Si Bradley Beal retrouve une bonne condition physique, il pourrait devenir l'un des paris les plus intéressants de cette fin d'intersaison.