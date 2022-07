Bradley Beal répond cash à ses détracteurs

Sur cette Free Agency, Bradley Beal a prolongé pour 251 millions de dollars sur 5 ans aux Washington Wizards. Alors que l'arrière avait insisté sur son objectif de gagner, ce choix a beaucoup fait parler. Pour de nombreux observateurs, le joueur de 29 ans a sacrifié ses ambitions pour privilégier l'aspect financier.

Pour ne rien arranger, l'intégration dans ce deal d'une "no-trade clause" a également suscité des réactions. Face à la presse pour officialiser ce deal, le natif de Saint-Louis a décidé de régler ses comptes en répondant à ses détracteurs.

"Je veux gagner un titre et je veux le faire ici. Je crois que nous pouvons gagner à DC. Gagner ici ? Tu pourrais prouver que tous tes détracteurs avaient tort. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour que ça marche et tu as réussi. Cela signifierait tout pour moi.

Cela signifierait plus que de partir et de jouer avec 4 All-Stars. Et, après avoir discuté avec des gars qui ont fait ça, je me suis dit que ce n'était pas toujours génial. Ce n'est pas toujours amusant. Ce n'est pas toujours ce que vous pensez", a assuré Bradley Beal.