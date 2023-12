Bradley Beal à nouveau absent plusieurs semaines

Très peu vu sur le terrain depuis son arrivée aux Phoenix Suns, Bradley Beal s'est blessé à la cheville et il est à nouveau out.

C'est décidément une sale saison pour Bradley Beal. Du moins jusqu'à présent. L'ancienne superstar des Washington Wizards, transférée aux Phoenix Suns pendant l'été, n'a disputé que 6 rencontres. Après avoir été gêné par des problèmes de dos, l'arrière de 30 ans s'est blessé à la cheville lors du match contre les New York Knicks. Selon Shams Charania, il devrait être écarté des parquets pendant plusieurs semaines bien que les premiers examens n'aient pas révélé de sérieux dommages au pied.

Les Suns n'ont joué que deux matches avec leur trio composé de Devin Booker, Kevin Durant et Beal. Pour deux défaites, même si le dernier nommé n'a passé que 5 minutes sur le terrain contre New York. Il tourne pour l'instant à un peu plus de 14 points par match sous les couleurs de Phoenix, sa plus petite moyenne depuis sa saison rookie.

Il n'a pas réellement eu l'occasion de se mettre dans le rythme. Les Suns sont pour l'instant dixièmes de la Conférence Ouest avec 13 victoires et 12 défaites.

Bradley Beal, 5 minutes et la cheville a flanché…