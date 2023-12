Bradley Beal, 5 minutes et la cheville a flanché…

Décidément, Bradley Beal connait un début de saison compliqué avec les Phoenix Suns. Plombé par les blessures, l'arrière était enfin présent pour évoluer avec Kevin Durant et Devin Booker. Mais pour le second match du Big Three des Suns, l'ex-joueur des Washington Wizards a quitté le terrain au bout de 5 minutes.

Face aux New York Knicks (122-139), Beal a tenté sa chance à longue distance, mais a chuté en retombant sur le pied de Donte DiVincenzo. Le joueur des Knicks a d'ailleurs écopé d'une faute flagrante de niveau 1 pour son placement sous le cadre de Phoenix.

Après plusieurs minutes au sol, le natif de Saint-Louis a quitté le parquet et n'a pas été en mesure de revenir.

"Les blessures font partie du jeu. Je suis déçu pour lui. On pouvait voir la déception sur son visage à l'arrière. C'est ma plus grande préoccupation, le garder en forme. Il reviendra bien assez vite, mais c'est une saison frustrante pour lui en raison de ses blessures", a avoué son coach Frank Vogel face à la presse.

Pour l'instant, les premières nouvelles sont tout de même rassurantes. Les examens médicaux n'ont rien décelé de sérieux et Bradley Beal pourrait rapidement revenir.

Kevin Durant a poussé pour l’arrivée de Bradley Beal aux Suns