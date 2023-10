Kevin Durant a poussé pour l’arrivée de Bradley Beal aux Suns

Lors de cette intersaison, les Phoenix Suns se montrés particulièrement actifs sur le marché. Pour épauler Kevin Durant et Devin Booker, la franchise de l'Arizona a notamment décidé de miser sur Bradley Beal, débarqué dans le cadre d'un échange en provenance des Washington Wizards.

En interne, KD a justement milité pour l'arrivée de l'arrière de 30 ans. Dans les coulisses, l'ancien joueur de l'Oklahoma City Thunder n'a pas hésité à s'impliquer pour avoir un impact dans les décisions des Suns dans la construction de l'effectif.

"Je voulais simplement donner mes suggestions et mon avis par rapport à la construction de l'équipe. J'espère qu'ils tiennent compte et apprécient mon opinion. Mais, même si ce n'est pas le cas, je vais continuer à venir travailler et faire mon boulot", a commenté Kevin Durant pour Yahoo Sports.

Une implication finalement peu étonnante. Dans la NBA actuelle, les superstars ont régulièrement un poids important sur les décisions des franchises. Et pour contenter Kevin Durant, puis nourrir des ambitions importantes, Phoenix avait un intérêt à se renforcer.

Reste à savoir si le projet autour de ce Big Three va réellement fonctionner chez les Suns.

